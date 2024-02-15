Невролог рассказала, о чем могут свидетельствовать покалывания в пальцах

Каждому из нас знакомы физиологические причины покалываний в пальцах, или, как их называют по-научному, парестезий. Но что делать, если ощущения появились и не проходят? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала врач-невролог клиники «Фомина» Анастасия Фролова.

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Причины возникновения парестезий

По словам специалиста, изначально ощущения похожи на мурашки

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— Парестезия возникает обычно тогда, когда мы, например, долго лежали, опираясь на руку, а затем поменяли позу и обнаружили, что рука потеряла чувствительность и появляется ощущение бегающих по ней мурашек. Это происходит, потому что, находясь в таком положении, мы поджали нерв.

Но если покалывание со временем не проходит, это может сигнализировать о наличии серьезного заболевания, предупредила невролог.

— Если парестезия в пальцах появилась в одной руке или, возможно, в нескольких пальцах, речь может идти о туннельном синдроме, — рассказала Фролова. — Самый частый пример такого синдрома — синдром карпального канала. Это явление характерно для пианистов и людей, которые много печатают и сгибают руки в запястьях. Такое положение приводит к тому, что в этой области сдавливается срединный нерв, это приводит к боли, нарушениям чувствительности и покалыванию в области пальцев.

Кроме того, может произойти так, что сдавление нерва произошло немного выше, например на уровне шейного отдела спинного мозга, продолжила врач.

— Такое может произойти, например, из-за очень большой грыжи диска или плечевого сплетения. Обычно такие поражения сопровождаются болью, снижением силы и нарушениями чувствительности, — перечислила невролог.

Реже, по мнению специалиста, встречаются такие причины парестезии:

воспаление нерва, например ассоциированное с вирусом герпеса или Эпштейна — Барр;

инфаркт нерва;

повреждение нерва, связанное с применением радиационной терапии у онкологических больных.

Иногда покалывания в руках, нарушения чувствительности и боль возникают симметрично, рассказала врач:

— То есть, например, все пальцы и кисти рук «как будто надели перчатки». Такие состояния называются полинейропатиями. Они могут быть связаны, например, с диабетом, дефицитом витамина В12 или некоторыми инфекциями.

Также существует состояние, которое называется синдромом Рейно, когда покалывание возникает периодически в ответ на низкую температуру или волнение, добавила Фролова.

Как выявить причину возникновения парестезий

Обследование таких пациентов начинается с исследования, которое называется электронейромиография. Оно помогает оценить проводимость по нерву и понять уровень поражения, пояснила специалист.

— Некоторым пациентам может понадобиться визуализация — это может быть МРТ шейного отдела позвоночника, УЗИ нервов. Реже — рентгенография. Также нужны анализы крови, чтобы исключить наличие диабета, проблем с щитовидной железой, инфекции и дефицит витамина В12, — перечислила Фролова.

Подход к лечению — разный, в зависимости от причин данного состояния, заметила врач. Это может быть использование специальных лонгет и лечебная физкультура. В некоторых случаях, если нерв что-то поддавливает, может помочь хирургическое вмешательство. А также лечение основного заболевания, такого как сахарный диабет.