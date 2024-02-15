Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака глаз

Как рассказал онкохирург Антон Иванов, в частности, изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности могут сигнализировать о поражении на радужке. На опухоль в области века указывает появление кровоточащего узелка, а для меланомы век характерны двоение в глазах и появление темных пятен на радужке.