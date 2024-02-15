Невролог объяснил, чем чревато злоупотребление лекарствами от головной боли

Частый прием обезболивающих лекарств может спровоцировать развитие абузусной, или хронической, головной боли, рассказал в беседе с «ФедералПресс» врач-невролог Роман Люкманов. По его словам, постоянные головные боли могут оказаться признаком неврологического расстройства, что является поводом для обращения к врачу.

© unsplash

Абузусная головная боль — это хроническая цефалгия (головная боль) вторичного характера, возникающая на фоне постоянного применения обезболивающего средства при наличии мигрени и прочих цефалгических синдромов, — пояснил врач.

Среди потенциально опасных препаратов он выделил комбинированные анальгетики, производные алколоидов спорыньи, триптаны. При этом скорость развития заболевания во многом зависит от регулярности приема лекарств и их дозировки. Злоупотребление анальгетиками, скорее всего, вызовет медикаментозную цефалгию и приведет к формированию абузуса, резюмировал невролог.