В Минобрнауки не видят необходимости в ограничительных мерах из-за кори

"Наши университеты вместе с профильными службами внимательно оценивают обстановку и реагируют на складывающуюся ситуацию оперативно и адекватно. Я думаю, что принимаемых мер достаточно. [На федеральном уровне противоэпидемических мер], конечно, не требуется, потому что речи о какой-то эпидемии кори или иных заболеваний в федеральном масштабе не идет, поэтому, конечно, нет смысла в том, чтобы какие-то отдельные меры принимать по университетам", - сказал Могилевский.