В Минобрнауки не видят необходимости в ограничительных мерах из-за кори
Никаких ограничительных мер в связи с эпидситуацией с корью вводить в вузах России не требуется. Об этом ТАСС заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
"Наши университеты вместе с профильными службами внимательно оценивают обстановку и реагируют на складывающуюся ситуацию оперативно и адекватно. Я думаю, что принимаемых мер достаточно. [На федеральном уровне противоэпидемических мер], конечно, не требуется, потому что речи о какой-то эпидемии кори или иных заболеваний в федеральном масштабе не идет, поэтому, конечно, нет смысла в том, чтобы какие-то отдельные меры принимать по университетам", - сказал Могилевский.
В январе был выявлен случай кори у студента Российского университета дружбы народов, а в январе стало известно о единичных случаях заболевания в университете "Иннополис", в кампусе РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского и в РГУ им. А. Н. Косыгина в Москве. Студенты были переведены на дистанционное обучение. Ранее в Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что в России регистрируются единичные случаи кори, ситуация с заболеваемостью спокойная и находится под контролем.
Заболеваемость происходит преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья.