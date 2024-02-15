«Барическая пила» — сленговый термин, обозначающий резкие колебания атмосферного давления с более-менее выраженными «пиками» и «пропастями». Обычно употребляется для описания ситуаций, когда в течение недели давление несколько раз меняется на 15–20 мм ртутного столба и более, при этом высокое давление чередуется с низким. Почему это происходит, корректно ли говорить о «пиле» и как пережить её, если у вас проблемы со здоровьем, разобрался «Секрет».

Что такое «барическая пила» и как она возникает

Термин «барическая пила» пошёл в народ несколько лет назад с лёгкой руки журналистов, которые решили объяснить атмосферное явление на «наглядном примере». Обычно при этом рисуют смены давления в виде графика, на котором видны «пики» — «зубцы» пилы.

Однако на самом деле такие графики далеки от того, что на самом деле фиксируют метеорологи.

Марина Макарова – ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Выражение «барическая пила» — это жаргон, специалисты им не пользуются, более научно говорить «колебания атмосферного давления». Они связаны с тем, что в атмосфере тоже существуют волны с разной амплитудой, частотой, длиной. В разные периоды в разных регионах преобладают те или иные волны.



Метеорологи на метеостанциях измеряют давление барометром, соединённым с барографом (прибор, представляющий собой барабан с лентой, на которой рисует график давления «лапка» с чернилами). И вот на этой ленте можно увидеть график атмосферного давления. Если оно будет меняться часто, это может напомнить какую-то «пилу», но с очень маленькими зубчиками.



Но часто — это относительное понятие. То, что называют барической пилой, на таком графике как пила не выглядит — давление будет повышаться или понижаться постепенно.

По словам эксперта Гидрометцентра, отклонения от условно нормального значения давления происходят постоянно. Если рисовать на графике изменение хода атмосферного давления как пилу — берут минимальное или максимальное давление ночью, потом днём, потом на следующий день. Но говорить, что это реальный график изменения давления, — искажать действительность.

«На самом деле всё происходит куда более плавно и сглажено, природа — она не пила», — поясняет Макарова.

Как атмосферное давление связано с погодой

Смена давления обычно сопровождается сменой погоды — это обусловлено движением воздушных масс. Циклоны — воздушные массы в виде атмосферного вихря с областью низкого давления в центре. Обычно циклоны несут с собой осадки, при этом летом они сопровождаются похолоданием, а зимой нередко — потеплением.

Антициклоны — области устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающиеся между циклонами. Они сопровождаются сухой малооблачной погодой со слабым ветром или безветрием. При этом зимой антициклон может нести с собой сильные морозы, а летом, наоборот, устойчивую жару.

В некоторых регионах колебания атмосферного давления менее выражены за счёт более постоянного климата — например, в тропических и субтропических регионах. Там бывают сезоны дождей, когда давление стабильно низкое по отношению к «сухим» сезонам, но они обычно не сопровождаются резкими скачками давления. А вот средней полосе России не так повезло.

Марина Макарова – ведущий метеоролог Гидрометцентра России

В холодное полугодие — с середины октября до середины апреля — в наших умеренных широтах циклоны — более глубокие, антициклоны — более мощные, воздушные массы перемещаются быстрее. И изменения колебания атмосферного давления с большей амплитудой происходит именно зимой, мы можем увидеть это на графике. В тёплое время года давление меняется менее выраженно.

Опасными считаются «взрывные» процессы — быстрое, стремительное образование циклона, скажем, в Северной Атлантике и его движение на восток может сопровождаться резким падением атмосферного давления в тех регионах, куда он приходит. И если изменение превышает 24 гектопаскаля (18 мм рт. ст.) за сутки или 12 гПа (9 мм рт. ст.) за 6 часов, это может быть действительно неприятным по ощущениям, признаёт эксперт Гидрометцентра.

В условиях резких колебаний атмосферного давления погода может меняться в течение суток с ясной на облачную с осадками и обратно. Также в дневное и ночное время отмечается сильный контраст температур. Чаще всего это наблюдается весной, зимой и осенью.

Какое атмосферное давление считается нормальным, повышенным и пониженным

Нормальным на уровне моря (например, в Санкт-Петербурге) считается 760 мм рт. ст. Но норма в целом зависит от географического положения и прежде всего от высоты над уровнем моря.

Для Москвы, которая в среднем находится на высоте 160 м над уровнем моря, нормой считается 746–748 мм рт. ст., пояснила Марина Макарова.

«Но для Москвы в принципе характерен большой перепад высот, и, путешествуя из одного конца города в другой, можно испытать на себе колебания давления. Правда, здоровый человек при этом ничего не ощутит, да и чувствительный тоже за счёт постепенного изменения. А вот в небоскрёбах, например в "Москва-Сити", оборудованных скоростными лифтами, при подъёме может закладывать уши, как в самолёте, — там тоже атмосферное давление резко падает при подъёме».

Таким образом, чем выше над уровнем моря расположена местность, тем меньшее атмосферное давление будет для неё «нормой».

При этом колебания в 5–10 мм рт. ст. в ту или иную сторону вполне допустимы и особо не ощущаются, особенно если они происходят постепенно в течение недели. А вот плюс 10–20 мм рт. ст. к норме можно рассматривать как высокое давление.

Если же речь идёт о понижении давления относительно «нормального» на 10–20 мм рт. ст. и ниже, уже можно говорить о «барическом дне» или «глубоком циклоне» — так, по словам метеоролога, называются циклоны, в центре которых давление не превышает 727 мм рт. ст.

Марина Макарова – ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Метеорологические карты мы называем картами барической топографии — все эти циклоны и антициклоны не что иное, как горы, равнины, буераки и пропасти. Зимой их смена происходит чаще и в больших пределах. Когда глубокий циклон движется быстро, мы как раз и наблюдаем резкое падение атмосферного давления.



Однако прямо критических значений в регионе обычно не отмечается, и когда циклон уходит, давление может быстро выравниваться обратно. Именно такое явление могут называть «барическим дном», а если таких ныряющих циклонов несколько, то и «барической пилой», но это довольно грубые термины. Это было всегда, и мы развивались в среде, которая на протяжении миллионов лет отличалась такими свойствами, и мы, конечно, ко всему этому адаптированы.



Нормальный человек эти смены давления не чувствует.

Стали ли «барические пилы» следствием глобального потепления

В последние годы много говорят о климатических изменениях, которые связаны с глобальным потеплением. Изменение температуры атмосферы и океанских течений не прошло незамеченным: в самых разных частях планеты участились погодные бедствия вроде сильных снегопадов, штормов и ураганов, которые раньше там были редкостью.

Не обошёл климатический хаос и Россию: чаще стали фиксироваться экстремально низкие или аномально высокие температуры, резкие смены погоды и природные катаклизмы. И даже жители самых умеренных широт начали замечать, что «погода сломалась» и стала намного менее предсказуемой, чем раньше.

Однако сами по себе скачки атмосферного давления — явление, мягко говоря, не новое. И если рассматривать историю человечества на длинном отрезке, периоды такой погодной турбулентности люди уже не раз переживали, а годы с экстремальными пиками температур могут сменяться относительно спокойными.

Марина Макарова – ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Ещё академик Обухов, который когда-то возглавлял Институт физики атмосферы, отмечал, что с потеплением климата погода становится более нервной, в атмосфере больше турбулентности. Но в нашем регионе существует ещё и межгодовая изменчивость. Этой зимой, например, у нас переменчивая погода, но не так давно были и годы, когда погода проявляет стабильность. Когда постоянно низкое давление и постоянная облачность или постоянно высокое и долго морозно, от этого тоже устаёшь.

Как организм реагирует на изменение атмосферного давления

Влияние перепадов атмосферного давления воздействует на человека через так называемые барорецепторы (чувствительные нервные окончания), расположенные в кровеносных сосудах. Они отвечают за регуляцию артериального давления, в том числе за выравнивание внутреннего артериального давления с внешним атмосферным.

В норме на каждого из нас ежесекундно давит воздушный столб весом в несколько центнеров, но люди этого не ощущают, пояснила невролог Галина Чудинская.

Галина Чудинская – врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

На каждый сантиметр планеты приходится больше килограмма веса (1.033 кг). В зависимости от веса человека на него все время давит воздушный столб весом от 10 до 15 тонн. Но мы выдерживаем это благодаря внутреннему давлению в нашем теле.

Когда внешнее давление меняется, организм подстраивается под него, расширяя или сужая сосуды и таким образом регулируя силу кровяного давления.

Это древний адаптационный механизм, способный противостоять даже сильным колебаниям атмосферного давления — в противном случае люди не смогли бы нырять под воду, летать на самолётах и даже подниматься в горы. Однако у некоторых людей он может начать работать хуже на фоне каких-то заболеваний и ослабления тонуса стенок сосудов, а вместе с ними и барорецепторов.

В народе чувствительность к колебаниям давления и смене погоды принято называть метеочувствительностью. В международном классификаторе болезней такого термина нет, да и как болезнь метеочувствительность не имеет доказательной базы.

Однако, признают эксперты, это не значит, что люди вообще никак не реагируют на погоду. Перепады давления способны вызвать головную или суставную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии.

При этом сильный антициклон подкашивает астматиков и аллергиков, потому что в сухом и малоподвижном воздухе содержится множество вредных примесей. А циклон опасен кислородным голоданием, который проявляется как сильная лень и слабость.

Марина Макарова – ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Вообще, так называемые метеочувствительные люди реагируют прежде всего на изменение температуры, уровень инсоляции, потом осадки, ветер, космическая погода, и только потом идёт давление.



Но все изменения элементов погоды связаны с атмосферными волнами, изменением давления, так что погоду мы воспринимаем в комплексе. И в этом плане даже антициклоны с солнцем и высоким давлением тоже могут быть опасны, потому что при таких условиях у земли скапливаются выхлопы, вредные выбросы, просто дышать тяжело.



Кто-то страдает от высокого давления, кто-то от низкого, мы все по-разному воспринимаем погоду, так что сами по себе перемены — это хорошо, можно отдохнуть. На резкие перемены реагируют прежде всего пожилые и больные люди, у которых ослаблен адаптационный механизм.

Галина Чудинская – врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Резкие скачки атмосферного давления, безусловно, влекут за собой последствия. Так называемая высотная болезнь связана именно с давлением, которое на высоте сильно снижено. Гипоксия (недостаток кислорода), возникающая при этом, наносит сильный удар по нервной системе человека, сердцу и печени. Повышается внутричерепное давление и, как следствие, человек испытывает сильные головные боли.

Наиболее подвержены барическим колебаниям:

пожилые люди;

люди с расстройствами сердечно-сосудистой системы;

люди с болезнями суставов, позвоночника, застарелыми травмами опорно-двигательного аппарата;

страдающие бронхиальной астмой;

диабетики;

люди с заболеваниями эндокринной железы.

Как пережить «барическую пилу»

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходимо постараться нормализовать режим труда и отдыха и вести здоровый образ жизни. Как минимум не перебарщивать с алкоголем и курением (которые дополнительно влияют на сосуды), хорошо высыпаться, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, но дозировать физические нагрузки, рекомендуют специалисты.

Галина Чудинская – врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Плохо реагируют на перепады атмосферного давления «сердечники» и «гипертоники», поэтому профилактика болезней сердца и сосудов — прямой путь к улучшению самочувствия при метеозависимости.



Если состояние застало вас врасплох, то нужно уменьшить физические нагрузки, чтобы не перегружать организм. А специфического лечения метеозависимости не существует, с помощью обезболивающих можно уменьшить проявление дискомфорта и заниматься мерами профилактики.



Вообще, вести здоровый образ жизни важно постоянно. Стоит добавить в рацион питания побольше овощей и фруктов, принимать поливитамины и лечить хронические заболевания.

Однако лучше не зацикливаться на метеочувствительности, а просто использовать прогнозы погоды, чтобы планировать свои активности и отдых, и уделять внимание своему здоровью, уверена эксперт Гидрометцентра Марина Макарова.