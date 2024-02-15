Врач развеяла опасные мифы о ветрянке

Ветрянкой, или ветряной оспой, могут заболеть люди любого возраста, рассказала врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова. Опасные мифы об этом вирусном заболевании она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

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По ее словам, инфекция передается как воздушно-капельным путем — при контакте с больным человеком, так и бытовым — например, через полотенца и посуду. Как правило, заболевание проявляется через 10-21 день, а за 48 часов до появления характерной для заболевания сыпи в виде мелких лопающихся пузырьков человек становится заразным.

При этом Мулюкова заверила, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, чтобы они перенесли ее в раннем возрасте. «Дети действительно легче переносят заболевание в силу особенностей иммунитета. Однако ветряная оспа может быть очень опасна, особенно для новорожденных малышей, беременных женщин и людей со сниженным иммунитетом. Ее осложнениями могут быть пневмония, менингит или сепсис — угрожающее жизни состояние», — предупредила врач.

Кроме того, она опровергла миф о том, что при ветрянке нельзя мыться — гигиенический душ нужно принимать один раз в день, чтобы облегчить зуд и предотвратить попадание инфекции в ранки. Также, добавила Мулюкова, заблуждением является предположение, что после перенесенной ветрянки нельзя заразиться ею повторно. В редких случаях это возможно, заверила врач.

Чаще всего заболевают люди со слабой иммунной системой, у которых, например, есть ВИЧ-инфекция или онкологическое заболевание. Более того, вирус ветряной оспы после выздоровления навсегда остается в организме в неактивном виде и при снижении иммунитета может активизироваться и спровоцировать появление опоясывающего лишая. Это инфекционное заболевание, при котором появляется сыпь, похожая на ветрянку, — она может быть в виде широкой полосы с одной стороны тела либо покрывает его обширные участки.

Кристина Мулюкова – врач-педиатр

Чтобы снизить риск заражения ветряной оспой, рассказала педиатр, необходимо не забывать мыть руки, особенно перед едой, стараться не трогать лицо и единолично пользоваться зубной щеткой, полотенцем, столовыми приборами и так далее. Мулюкова также добавила, что лучшим способом предотвратить развитие ветряной оспы остается прививка. «Вакцинация рекомендуется с 12 месяцев. Если взрослый человек решил поставить прививку и не знает, болел ли он ранее, то для начала нужно сдать анализ крови на антитела к ветряной оспе», — отметила она.