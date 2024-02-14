Врач назвал способы защиты от вируса, убивающего иммунитет

Цитомегаловирус человека – распространенная и неизлечимая инфекция, которая влияет на иммунную систему и повышает риск возникновения тяжелых заболеваний. О том, как защититься от вируса, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, рассказывает портал Медздрав.Инфо.

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По данным ВОЗ, в мире около 40% людей являются носителями цитомегаловируса. В России же процент инфицированных колеблется от 73% до 90% в зависимости от региона. Инфекция передается через биологические жидкости, однако для этого необходим длительный и частый контакт с носителем. Также вирус может передаться от матери ребенку во время беременности или грудного вскармливания.

Отмечается, что это наиболее частая врожденная вирусная инфекция. Примерно 1 из 200 детей в России может родиться с ней. Вирус негативно воздействует на иммунную систему ребенка в дальнейшей жизни, что может стать причиной повышенной заболеваемости и смертности.

У новорожденных инфекция приводит к тяжелым болезням легких, глаз, кишечника и мозга. В связи с этим акушер-гинеколог при планировании беременности обязательно должен обследовать семейную пару на наличие этого вируса.

Как сообщается, вакцины против него пока не существует. В рамках профилактики необходимо соблюдать правила гигиены и избегать контактов с биологическими жидкостями инфицированных людей. В частности это касается беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.