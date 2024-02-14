Как распознать болезнь Альцгеймера у своих близких на ранней стадии

Многие считают, что болезнь Альцгеймера выражается главным образом в потере кратковременной, а потом и долговременной памяти. Однако сильная забывчивость появляется только на поздних стадиях заболевания. Невролог Александра Москвичева рассказала о симптомах, по которым недуг можно распознать гораздо раньше.

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«Вначале человек жалуется на забывчивость (эмоционально незначимые события, содержание прочитанных книг). Длится эта стадия около 5 лет и вызывает беспокойство пациента», – рассказывает Москвичева.

На следующей стадии больной начинает испытывать сложности в быту и с трудом запоминает новый материал. Человеку становится сложно ориентироваться во времени и в малознакомых местах, начинаются проблемы с речью, передает runews24.ru.

Стоит также обратить внимание на характер пациента. Некоторые отдельные черты начинают проявляться более ярко. Например, это может быть обидчивость. Также больные в силу неспособности запомнить недавние события начинают чаще говорить о далеком прошлом.

На этой стадии пациенты становятся нервными и подозрительными, отрицают наличие болезни. Они чаще начинают конфликтовать и перестают доверять окружающим. Также со временем у них начинаются вспышки речевой или физической агрессии, зрительные галлюцинации.

На финальной стадии заболевания пациент не может обойтись без посторонней помощи. Он не понимает речь и сам не в состоянии говорить. Ему сложно ходить, поддерживать равновесие и есть.