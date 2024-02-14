Названы смертельно опасные заболевания, вызываемые жареной пищей

Чрезмерное употребление жареной пищи может привести к развитию смертельно опасных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, цирроза печени, атеросклероза, рассказала NEWS.ru терапевт Виктория Иванова. Медик добавила, что подобные блюда также провоцируют инфаркты и инсульты.

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Собеседница объяснила, что для жарки обычно используется рафинированное масло, содержащее большое количество бесполезных жиров. Иванова подчеркнула, что подобные жиры несут только переизбыток калорий, а также вредят сосудам и сердцу.

Подобный рацион чреват развитием смертельно опасных заболеваний: онкология, сахарный диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт, инфаркт и др. Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства, — добавила Иванова.

Диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева ранее заявила, что настоящей причиной избыточного веса являются не нарушения пищевого поведения, а сбои в работе организма. По ее словам, причина ожирения всегда опережает само ожирение на несколько шагов.