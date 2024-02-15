Чем чреват неправильный рост зубов мудрости

Стоматолог-хирург, имплантолог Мария Волкова рассказала, что в случае проблем с ротовой полостью, с зубами мудрости стоит провериться и исключить неправильный рост этих зубов.

При неправильном росте зубов мудрости может развиться не только скученность зубов, но и другие неприятные последствия, например, хроническая травма слизистой оболочки рта. Кроме этого, могут возникнуть лицевые боли по типу невралгии тройничного нерва.