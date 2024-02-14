Врач предупредил о регенерации миндалин

Гланды после удаления могут вырасти вновь и начать воспаляться, вызывая тонзиллит, предупредил хирург Каран Радж. О неожиданной способности миндалин он рассказал в своем TikTik-аккаунте, пишет HuffPost.

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Радж уточнил, что регенерация миндалин происходит, когда во время операции часть тканей не удаляют. По его словам, многие хирурги намеренно оставляют небольшой участок, чтобы не повредить окружающие здоровые ткани. Однако в этом случае со временем, продолжил хирург, миндалины начинают восстанавливаться, что может привести к их воспалению.

Врач уточнил, что миндалины регенерируют довольно редко. Чаще это происходит у тех, кому операцию проводили в детстве, когда лимфоидная ткань еще росла, а иммунитет не был окончательно сформирован. Радж добавил, что удаление миндалин не гарантирует, что человек не будет болеть инфекциями верхних дыхательных путей, так как воспаляться могут и другие части горла.