Гастроэнтеролог назвал главную причину появления гастрита

Гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, какие продукты не стоит есть, чтобы сохранить желудок здоровым. Врач также рассказал, почему этот орган так быстро изнашивается.

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«Самым плохим будет общее переедание всей пищи подряд. У многих людей это происходит почти ежедневно. Трудно их за это винить, потому что они живут в болезнетворной, ядовитой среде, которая вынуждает их компенсировать пережитый стресс едой», – отмечает Харлов.

Употребление большого количества пищи за один раз вынуждает желудок работать на пределе своих возможностей. Он слишком сильно растягивается, ему приходится долго переваривать еду, он медленно опорожняется. Чем дольше желудку приходиться работать, тем сильнее он изнашивается. Также не стоит забывать, что внутри желудка содержится кислота.

«Желудок – это мешок, который выделяет внутри себя агрессивную соляную кислоту. Она переваривает не только пищу, но и слизистую оболочку самого желудка. Поэтому от длительной переработки истончается слизистая оболочка и постепенно приходит в негодность», – объясняет врач.

При этом эндоскопия может показать наличие гастрита у человека, хотя в организме еще нет соответствующих бактерий.