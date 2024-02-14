Уролог перечислил три мифа о цистите

Подавляющее количество женщин хоть раз в жизни сталкивались с такой проблемой как цистит. Это заболевание — самое распространенное из недугов мочевыводящей системы. Оно нарушает привычный образ жизни и способно привести к значительному дискомфорту. Однако до сих пор болезнь окружена целым ворохом предрассудков. О том, какими мифами окружен цистит, рассказал врач-уролог Онис Калайчев в беседе с «Клео.ру».

Сидение на холодном вызывает воспаление мочевого пузыря — такое мнение звучит достаточно часто. Но врач опровергает это утверждение. Дело в том, что переохлаждение может снизить иммунитет в целом, но для развития цистита нужен какой-то возбудитель (частый случай — кишечные бактерии).

Недостаточная гигиена вызывает цистит. Калайчев заявил, что не все случаи цистита связаны с нарушением гигиены, хотя, конечно, регулярное мытье снижает вероятность инфицирования. Более частыми причинами являются: сниженный иммунитет, анатомические особенности, использование спермицидов, гормональные препараты.

Это заболевание — хроническое. Эксперт рассказал, что подобное заблуждение возникает из-за самолечения пациенток. Неправильно подобранные лекарства могут убрать симптомы, но не вылечить причину. Поэтому, когда женщина обращается к врачу спустя 2 месяца после самолечения, ей ставят диагноз «хронический цистит», потому что заболевание возвращается в двухмесячном периоде. Своевременная терапия в острой фазе позволит полностью вылечить цистит, а не только устранить симптомы.