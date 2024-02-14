Врач назвал риски развития рака желудка

Основные симптомы рака желудка: потеря аппетита, похудение, боли в эпигастральной области (верхней части живота под солнечным сплетением), тошнота и рвота, слабость.

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На развитие болезни влияют наследственность, заражение бактерией хеликобактер пилори, неправильное питание, дефицит витаминов и вредные привычки (курение и тяга к спиртному).

– Основными направлениями лечения являются хирургическое и химиотерапевтическое. В случае выявления рака на ранней стадии проводится только первое. Процедура может включать удаление части (резекция желудка) или всего желудка (гастрэктомия), – объяснил заведующий онкологическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера № 2 Алексей Козлов.

Он уточнил, что химиотерапию проводят до или после операции. Хотя вариант лечения врач выбирает сам, с учетом особенностей пациента.

Самарский медик рекомендует ограничить употребление острой, соленой, жареной или копченой пищи. Взамен он предлагает вареную еду или приготовленную на пару.

– Важно дополнять правильное питание физической активностью. Необходимо отказаться от курения и алкоголя, регулярно проходить диспансеризацию, лечить фоновые и предопухолевые заболевания, – добавил Козлов.