$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Кошка заразила хозяина бубонной чумой

В американском штате Орегон зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой за более чем восемь лет. Об этом сообщает издание USA Today.

Кошка заразила хозяина бубонной чумой
© Lenta.ru

Предполагаемым источником инфекции была кошка, которая жила у заболевшего. У нее также замечены симптомы чумы. Каким образом она заразила хозяина и как заболела сама, не уточняется.

Власти штата выявили всех людей, с которыми контактировал зараженный. Их уведомили об инфекции и предоставили лекарства для ее лечения. Самого заболевшего тоже лечат. Болезнь была замечена на ранней стадии, поэтому риск распространения инфекции незначителен.

Зоопсихолог дала советы по выбору переноски для кошки

Симптомы бубонной чумы проявляются в течение двух-восьми дней после заражения. У больного воспаляются и заметно увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура, наблюдается слабость, тошнота, мышечные боли. В случае развития чумной пневмонии инфекция может распространяться воздушно-капельным путем. В прошлом летальность бубонной чумы достигала 95 процентов.

В 2023 году сообщалось, что в монгольском городе Улан-Батор выявили три случая заражения бубонной чумой. Заболевшие ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор.

Болезни и лекарства