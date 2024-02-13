Кошка заразила хозяина бубонной чумой

В американском штате Орегон зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой за более чем восемь лет. Об этом сообщает издание USA Today.

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Предполагаемым источником инфекции была кошка, которая жила у заболевшего. У нее также замечены симптомы чумы. Каким образом она заразила хозяина и как заболела сама, не уточняется.

Власти штата выявили всех людей, с которыми контактировал зараженный. Их уведомили об инфекции и предоставили лекарства для ее лечения. Самого заболевшего тоже лечат. Болезнь была замечена на ранней стадии, поэтому риск распространения инфекции незначителен.

Симптомы бубонной чумы проявляются в течение двух-восьми дней после заражения. У больного воспаляются и заметно увеличиваются лимфатические узлы, повышается температура, наблюдается слабость, тошнота, мышечные боли. В случае развития чумной пневмонии инфекция может распространяться воздушно-капельным путем. В прошлом летальность бубонной чумы достигала 95 процентов.