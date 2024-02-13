Шеф-повар рассказал, как избежать отравления шаурмой

Шеф-повар, эксперт-консультант в сфере ресторанного бизнеса Андрей Грязнов рассказал, как правильно выбрать шаурму, чтобы избежать отравления.

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Эксперт отметил, что вся шаурма делается по большому счету одинаково, разница только в соусе. Хорошая шаурма отличается по качеству мяса.

— Поэтому очень важно, где вы берете блюдо: ресторанная шаурма и уличная — это две разные истории, — объяснил Грязнов в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Шеф-повар отметил, что в киосках зачастую ленятся соблюдать санитарные нормы — убирать на ночь мясо в холодильник и менять ингредиенты каждые два часа. В ресторане шаурму обычно делают из-под ножа.

В свою очередь диетолог Юлия Бурякова посоветовала делать шаурму дома самостоятельно. Вместо соуса для шаурмы следует смешать сметану, специи и горчицу, передает Царьград.