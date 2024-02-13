Врач: стресс может быть причиной появления кома в горле у пожилых

Стресс, спазм мышц, рефлюксная болезнь или проблемы с щитовидной железой могут быть причинами появления кома в горле у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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Он отметил, что данная проблема является одной из самых частых причин обращения к врачу, причем она может встречаться как у молодых, так и у пожилых людей.

«Если ощущение кома в горле присутствует постоянно, надо смотреть, нет ли проблем с щитовидной железой. Нет ли каких-то больших узлов, которые могут вызывать это ощущение. Также надо смотреть, нет ли ожогов желудочным соком. При рефлюкс-эзофагите, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод и может доходить до гортани, тоже часто бывает ощущение кома в горле», – отметил Хухрев.

Помимо этого, с возрастом мышцы у людей становятся менее эластичными, в них может возникать спазм, что и провоцирует ком в горле. В этом случае, по словам врача, нужно идти к специалисту, чтобы он разминал мышцы.

«Ощущение кома в горле может периодически возникать, когда человека одолевает печаль. Как правило, он связан с какими-то переживаниями. Если переживания сильнее, ком больше. Если человек успокоился, ком может и пройти», — заключил терапевт.