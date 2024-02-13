Терапевт назвала цветы, чаще всего вызывающие аллергию

Астры, хризантемы, герберы, а также лилии и домашняя герань могут чаще всего вызывать аллергическую реакцию, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, аллергенность цветов зависит от пыльцы, ее размеров, быстроты распространения и обильности пыления.

Из цветов, наиболее частые аллергены это астры, хризантемы, герберы, георгины, васильки, бархатцы, ромашки, объединенные в семейство астровых. Лилии или домашняя герань за счет сильного аромата в период цветения также достаточно часто становятся причиной реакции со стороны предрасположенных к аллергии пациентов, — отметила доктор.

Ранее флорист Дарья Старостина посоветовала мужчинам на День всех влюбленных подарить второй половинке букет в коробке или в корзине. Специалист подчеркнула, что главное, чтобы композиция сочеталась и не выглядела вульгарно или вычурно. Наиболее популярными цветами в этот праздник являются розы. Красные или ярко-розовые цветы можно преподнести возлюбленной в знак большой любви и страсти, а розовые или белые подойдут, чтобы продемонстрировать нежное отношение к избраннице.