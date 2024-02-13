Окрашивание волос увеличивает риск развития рака молочной железы

Длительные исследования ученых разгадывают взаимосвязь между использованием краски для волос и риском развития рака, но полученные данные оставляют много вопросов без ответов, подчеркнула Александра Уайт, эпидемиолог из Национального института наук о здоровье окружающей среды. Изучение этой связи в основном сосредоточено на раке мочевого пузыря у парикмахеров, использовавших перманентные краски до 1980-х годов, согласно доктору Дэвиду Дж. Голдбергу, исследователю и дерматологу из Schweiger Dermatology Group в Нью-Йорке. Несмотря на это, производство менее токсичных составов начиная с 1970-ых годов уменьшило обеспокоенность, хотя другие исследования и не нашли повышенного риска, пишет Центральная Служба Новостей.

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Доктор Уайт также связывает использование перманентной краски для волос с увеличением риска рака молочной железы, особенно у чернокожих женщин, у которых обнаружен на 60% повышенный риск по сравнению с их белыми собратьями. Вопросы о влиянии других популярных продуктов для волос и возможные расовые и этнические различия в риске остаются открытыми.