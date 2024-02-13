Офтальмолог назвал первые симптомы отслоения сетчатки глаза

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов перечислил причины и первые симптомы отслоения сетчатки.

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По словам врача, отслоение сетчатки происходит по трем причинам. Первая группа — это травмы. Вторая причина — миопия. Это высокий растянутый глаз, в котором слабая, тонкая сетчатка. Также отслоение может возникать из-за наследственной генетической особенности.

Первые симптомы отслоения сетчатки глаза — это большое количество мушек перед глазами, а также яркие вспышки. На этом этапе важно сразу обратиться за помощью к врачам. Лазерный хирург может найти зоны дистрофии и вовремя сделать лазеркоагуляцию.

По словам кандидата медицинских наук, ситуация становится крайне критичной, когда отслойка доходит до центра сетчатки — до макулы. Как только это происходит, у человека сильно падает зрение, передает телеканал «Санкт-Петербург».