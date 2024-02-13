По некоторым оценкам, в России от алкогольной зависимости страдает каждый десятый человек в возрасте старше 65 лет. Почему пожилые люди спиваются и какую роль в этом играют члены семьи и окружение — в интервью «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наркомании и токсикомании ФДПО ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, психиатр-нарколог Лев Благов.

— Вы занимаетесь изучением проблем алкоголизма у людей пожилого возраста. Можно ли тут выделить какие-то особенности?

— Алкоголизм в позднем возрасте — самый распространенный вид химической зависимости в данной возрастной группе, речь идет о людях старше 50 лет. Но зависимость тут проявляется, все же, не столь интенсивно, как у молодых. Сдерживающую роль играют возрастные факторы и «психология позднего возраста»: опасения за здоровье, тягостные состояния похмелья, снижение толерантности к алкоголю. В результате алкоголизма формируется и протекает медленнее.

Кроме того, пожилые люди с алкоголизмом менее зависимы от влияния родственников-алкоголиков, чем лица молодого возраста. Речь идет о психопатологической индукции, то есть — главном механизме активного «вовлечения» в патологию: молодые легче попадают под идеаторное влияние другого больного алкоголизмом (индуктора) и начинают впоследствии воспроизводить уже собственный сценарий аддиктивной болезни.

Также у пожилых чаще отмечаются соматические проблемы, вызванные алкоголизмом, но реже — проблемы с законом, работодателем и случаи насилия, в сравнении с более молодыми. На фоне деградации личности больного одновременно отмечается снижение физической переносимости алкоголя, поэтому пожилой человек просто не в состоянии много пить.

Всех «возрастных» алкоголиков принято делить на две основные группы. Первая — пациенты с ранним началом алкоголизма и продолжающих злоупотребление во второй половине жизни. Это — «алкоголизм в позднем возрасте». Вторая — больные с «алкоголизмом позднего возраста». То есть, те, кто заболел уже после 50 лет.

Поздний алкоголизм протекает относительно менее злокачественно. Чтобы дожить до старости, алкоголику надо иметь либо весьма крепкое физическое здоровье, либо относительно слабо выраженную «аддиктивную» составляющую (зависимость).

Мы проводили сравнение этих двух групп алкоголиков, которых наблюдали в период с 2009 по 2017 годы, чтобы выявить особенности течения болезни.

— Какие результаты вы получили?

— У алкоголиков, которые заболевают в молодости, психика менее устойчива к внешнему воздействию разных факторов, у них в два-три раза больше проблем с социальной адаптацией. А у тех, кто начал выпивать после 50 лет, психика более адаптирована, однако, после дебюта зависимости когнитивные нарушения у них нарастают быстрее.

Если алкоголизм начался после 50 лет, то для них характерна синтонность как преморбидное состояние (предшествующее и способствующее развитию болезни состояние). Синтонность – это сочетание внутренней уравновешенности с эмоциональной отзывчивостью и общительностью.

Также отмечено при анамнестическом исследовании:

у пациентов с ранним началом алкоголизма часто причина рецидива, по их словам, — «плохое настроение», а у второй группы — употребление алкоголя чаще «беспричинное».

— А есть ли какие-то общие характеристики, у тех, кто пьет с молодости и «поздних алкоголиков»?

— Да, все пьют крепкий алкоголь на постоянной основе. На возрастных больных он действует «как должен», вызывая посттоксическое дистрессовое нарушение. Они, поэтому, в силу его выраженности быстрее обращаются за помощью. Опьянение у них характеризуется преобладанием психомоторного торможения, а не возбуждения. Это также объясняет, что у них реже проблемы с законом, чем у зависимых моложе. Алкоголь при этом действует как транквилизатор, быстро вызывая угнетение сознания (оглушение). Также здесь чаще встречаются нарушения сна.

Еще из отличий: алкоголизм в позднем возрасте демонстрирует общую динамику заболевания с относительно благоприятным течением, что позволяет доживать «в болезни» до пожилого возраста.

— Какой из этих двух видов старческого алкоголизма более распространен?

— Примерно треть начинает пить после 50-60 лет. Оставшиеся две трети зависимы с более молодого возраста, причем у них выше риск того, что у заболевания есть наследственные корни.

— Получается, если вы знаете, что ваш родитель имеет алкогольную зависимость еще с 20-летнего возраста, то риск того, что предрасположенность к алкоголизму передалась по наследству, выше?

— Да, так иногда говорят, но это не означает, что вы на 100% станете алкоголиком. «Наследственный» фактор алкоголизма — безусловное влияние генной предрасположенности, но здесь присутствует и множество других факторов: социальных, психологических, неблагоприятные семейные условия и т.п. Самые важные — клинико-патогенетические. Таков «закон» зарождения и формирования аддиктивной патологии. Все это, однако, требует своего очень серьезного исследования.

— Есть ли какие-то особые причины, из-за которых человек начинает пить уже после 50 лет?

— Да. Возникновение позднего алкоголизма в большей степени связано с социальными и психологическими факторами, нежели с наследственной предрасположенностью. То есть,

тут алкоголизм — это своеобразная «реакция» на какие-то значимые события, на стресс, возможно — на социальную дискредитацию, маленькую пенсию и т.п.

Алкоголизм позднего возраста так и называют — «проблемный» алкоголизм. Потому что чаще всего он провоцируется такими свойственными возрасту явлениями как социальная изоляция, разочарованность, неудовлетворенность прошлым и настоящим, провоцирующими озлобленность, физический и психический дискомфорт.

Если мы говорим об алкоголизме, который начался в более раннем возрасте, то прекращение активной профессиональной деятельности, потеря друзей и близких, одиночество неблагоприятно влияют на прогноз заболевания.

— Как протекает заболевание, если алкоголизм начался после 50?

— В пожилом возрасте стадии алкоголизма формируются быстро. Молодому человеку нужно 5-10 лет прежде, чем у него появится заметная клинически патологическая зависимость, у пожилых это время сокращается до трех-четырех лет. За это время у них формируется похмельный синдром, понижается толерантность, меняется личность.

— А есть ли какие-то гендерные различия, или у мужчин и женщин возрастной алкоголизм протекает одинаково?

— Нет, тут разница ярко выраженная. Гендерные различия позднего алкоголизма сопряжены с более выраженным фактором психотравмы и одиночества в его генезе у женщин.

В чем она выражается? В России сложилась такая демографическая ситуация, что мужчины умирают раньше. Женщины не могут справиться с утратой супруга и ощущением одиночества, скукой, и у них развивается так называемый «вдовий» алкоголизм. Меняется образ жизни, контакты. Появляются «пьющие подруги», с которыми во время «расслабляющей» выпивки обсуждаются актуальные темы. Обязателен индуктивный компонент — всегда есть фактор взаимной индуцирующей подпитки. Иногда бывает, конечно, и «пьянство в одиночестве», но чаще, все же, существует «напарник».

«Вдовий» алкоголизм, однако — формальная вывеска или психологическое объяснение. В клинической практике врач-специалист просто лечит алкоголизм.

— То есть, женский алкоголизм ничем от мужского не отличается по клиническим проявлениям?

— Различия, все же, есть. У мужчин зависимость в среднем возникает через 7-10 лет регулярного употребления спиртного, для развития женского алкоголизма требуется меньшее время.

Ферменты печени у женщин хуже утилизируют этанол, чем у мужчин. Здесь имеют значение особенности женской физиологии. Все это провоцирует ускоренное повреждение не только печени, но и всех других органов и систем при женском алкоголизме.

Защитная функция гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от токсинов, у женщин также относительно ниже, чем у мужчин, поэтому алкоголь и продукты его распада в больших количествах проникают в мозг, быстро повреждают мозговые клетки и разрушают нейронные связи. Это вызывает быструю психическую деградацию, ухудшение функции мышления, снижение интеллекта и другие «алкогольные» изменения здоровой физиологии.

— Поэтому принято считать, что женский алкоголизм не лечится?

— Зачастую женский алкоголизм, мимикрируя под всевозможные психологические и соматические «маски», протекает скрытно до второй, а иногда вплоть и до третьей стадии зависимости. А на этих этапах развития патологии, к сожалению, уже мало чем можно помочь.

Такое позднее выявление заболевания можно объяснить многими причинами. Некоторые женщины всеми силами скрывают факт чрезмерного употребления алкоголя из-за страха общественного осуждения. Это обуславливает позднюю диагностику женского алкоголизма, и снижает шансы на его излечение. Здесь от клиницистов требуется более системный и выверенный подход к ранней диагностике тяжелой болезни.

— Как лечат пожилых алкоголиков?

— Тут лечения осложняется, помимо собственно «аддиктивной» психиатрии, наличием сопутствующих заболеваний. Относительно «прямолинейный» подход «отвращения» от алкоголя тут вряд ли будет эффективен. Требуется, как всегда, системное клиническое решение. Активное применение фармако- и психотерапии. Все это требует динамического наблюдения, персонификации и банальной «лекарской» осторожности, чтобы не провоцировать ухудшение состояния здоровья пациента.

Часто в таких случаях бывает востребована психологическая помощь. Крайне важна помощь близких. Но при одном условии. Все это должно проходить при тщательном соблюдении всех норм медицинской этики и под строгим непосредственным контролем лечащего врача.