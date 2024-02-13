Мужчинам рассказали, кому грозит рак предстательной железы

Рак предстательной железы чаще всего развивается у мужчин старше 40 лет, предупредил врач-онколог Руслан Басанов. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что к факторам риска также относятся этнические и географические особенности, изменения гормонального фона и генетическая предрасположенность.

Считается, что к числу основных факторов риска относятся: возраст старше 40 лет и изменения гормонального фона; этнические и географические особенности — чаще других болеют афроамериканцы, проживающие в США (на 60% чаще белых американцев), реже остальных — китайцы, живущие в Китае, — пояснил врач.

Влияние оказывает и образ жизни. Риски развития рака повышаются из-за большого количества животных жиров в рационе и низкой физической активности. Басанов уточнил, что онкология может возникнуть на фоне инфекционных заболеваний или приема некоторых лекарственных препаратов. Он посоветовал мужчинам после 40 лет каждый год сдавать анализ крови на простатспецифический антиген.