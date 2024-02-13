Врач: гречишный чай может предотвратить рак

В гречишном чае, который делают из семян гречихи татарской, содержится большое количество полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В частности, в нем присутствуют витамины В1, В2 и В6, С, Е, магний, калий, медь, железо, цинк и селен, а также 18 аминокислот, в том числе незаменимых, например, лизин и аргинин. Кроме того, по словам эксперта, из гречихи татарской можно получить рутин (витамин Р).

«Флавоноиды, к которым относится рутин, — это природные антиоксиданты, которые содержатся в растениях и обладают способностью бороться со свободными радикалами, снижают риск развития воспалительных процессов и аллергических реакций и препятствуют формированию злокачественных клеток, которые со временем могут образовать раковую опухоль», — отметила Кашух.

Она добавила, что в таком чае не содержится кофеин, поэтому напиток не будет вызывать возбуждения нервной системы. В связи с этим его можно пить в любое время суток.