Как в Россию может проникнуть новый вирус Аляскапокс, рассказала биолог
Новый вирус Аляскапокс в Россию могут занести животные, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Такую версию она выдвинула в беседе с aif.ru.
«Климатический пояс тот же. Животные-носители неизвестны. Может, в России этот вирус уже есть или всегда был. Чтобы выяснить, надо образцы собирать, секвенировать, дерево эволюционное строить», – пояснила биолог.
По ее словам, вирус могут завести и люди, но в таком случае ничего не произойдет, потому что он не передается от человека к человеку. От животных заразиться этой болезнью шансов больше.
Баранова отметила, что новый вирус происходит из семейства ортопоксвирусов, это та же группа, где и оспа, оспа обезьян. Он был открыт не так давно – в 2015 году.
«К ним добавился новый собрат, заражающий человека. Скорее всего, вирус пришел от местных грызунов, пока неизвестно каких», – рассказала биолог.
Всего было зафиксировано шесть случаев заражения человека. Один из них в январе 2024 года имел летальный исход. Он был иммунокомпромизированным – так называют пациентов, которые имеют повышенный риск возникновения инфекций вследствие дефекта иммунной системы.
Ранее специалист Анатолий Альтштейн объяснил, откуда произошел вирус Аляскапокс. Ученые начали изучать его природу еще в 2019 году.