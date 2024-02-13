Как в Россию может проникнуть новый вирус Аляскапокс, рассказала биолог

Новый вирус Аляскапокс в Россию могут занести животные, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Такую версию она выдвинула в беседе с aif.ru.

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«Климатический пояс тот же. Животные-носители неизвестны. Может, в России этот вирус уже есть или всегда был. Чтобы выяснить, надо образцы собирать, секвенировать, дерево эволюционное строить», – пояснила биолог.

По ее словам, вирус могут завести и люди, но в таком случае ничего не произойдет, потому что он не передается от человека к человеку. От животных заразиться этой болезнью шансов больше.

Баранова отметила, что новый вирус происходит из семейства ортопоксвирусов, это та же группа, где и оспа, оспа обезьян. Он был открыт не так давно – в 2015 году.

«К ним добавился новый собрат, заражающий человека. Скорее всего, вирус пришел от местных грызунов, пока неизвестно каких», – рассказала биолог.

Всего было зафиксировано шесть случаев заражения человека. Один из них в январе 2024 года имел летальный исход. Он был иммунокомпромизированным – так называют пациентов, которые имеют повышенный риск возникновения инфекций вследствие дефекта иммунной системы.