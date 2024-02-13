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Гинеколог Тимофеева: чаще всего зимой у женщин бывают сальпингит и сальпингоофорит

В это время года женский организм подвергается стрессу из-за погоды. Холод, высокая влажность воздуха — факторы, способные обострить хронические заболевания и повысить риск возникновения новых. Какие из них чаще всего угрожают женщинам и могут ли они привести к бесплодию, «Секрету фирмы» рассказала онколог-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Тимофеева.

Гинеколог: чаще всего зимой у женщин бывают сальпингит и сальпингоофорит
© Pxhere

Самые опасные для женщин «зимние» болезни

Два самых распространённых гинекологических заболевания, которые бывают у женщин зимой, — сальпингит и сальпингоофорит. Это воспаление маточных труб и яичников.

Главная причина — снижение иммунных свойств организма. Их подкашивают, например, переохлаждения и тяжёлое течение ОРВИ. Инфекции тоже влияют, но не настолько сильно, ведь организм в большинстве случаев может справляться с их «вторжением».

Последствия сальпингита и сальпингоофорита могут быть очень серьёзными: спаечные болезни, хронические воспалительные заболевания, в том числе бесплодие и непроходимость маточных труб.

Как обезопасить себя

Для того чтобы снизить шансы встретиться с женскими заболеваниями зимой, врач порекомендовала:

  • ежегодно бывать на приёме у гинеколога;
  • не сидеть на холодных поверхностях;
  • не носить зимой лишь одни капроновые колготки;
  • держать тело в тепле;
  • поддерживать иммунную систему.

Кроме этого, и женщине, и её партнёру важно регулярно проверяться на инфекции, передающиеся половым путём. По словам Тимофеевой, их своевременное выявление и лечение помогает избежать большинства серьёзных проблем со здоровьем.

«Например, сейчас фиксируется большой процент трубно-перитонеального фактора бесплодия. Это когда в маточных трубах образуются спайки, и они становятся непроходимы. Часто это может быть отголоском именно таких заболеваний», — объяснила врач.

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Екатерина Тимофеева
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