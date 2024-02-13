Диетолог: Вероятность деменции снижается при употреблении одной или двух чашек какао

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что одна-две чашки какао поможет снизить риск развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

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В какао содержатся антиоксиданты, относящиеся к группе полифенолов. Они нормализуют уровень холестерина, улучшают состояние клеток, поддерживают кровь в жидком состоянии, что является профилактикой тромбозов. В целом полифенолы благотворно влияют на сосудистую систему.

Денисова отмечает, что одна из причин развития деменции и болезни Альцгеймера – проблемы с сосудами.

Напиток вреден для пациентов с подагрой, гастритом с повышенной кислотностью, язвой 12-пёрстной кишки.

Людям с избыточным весом не стоит злоупотреблять какао, поскольку оно калорийно, особенное если его варить с молоком, сливками и сахаром.