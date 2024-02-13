Диетолог: Вероятность деменции снижается при употреблении одной или двух чашек какао

Диетолог Денисова: Вероятность деменции снижается при употреблении одной или двух чашек какао
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что одна-две чашки какао поможет снизить риск развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний.
В какао содержатся антиоксиданты, относящиеся к группе полифенолов. Они нормализуют уровень холестерина, улучшают состояние клеток, поддерживают кровь в жидком состоянии, что является профилактикой тромбозов. В целом полифенолы благотворно влияют на сосудистую систему.
Денисова отмечает, что одна из причин развития деменции и болезни Альцгеймера – проблемы с сосудами.
Напиток вреден для пациентов с подагрой, гастритом с повышенной кислотностью, язвой 12-пёрстной кишки.
Людям с избыточным весом не стоит злоупотреблять какао, поскольку оно калорийно, особенное если его варить с молоком, сливками и сахаром.
Американские учёные установили, что недостаток витамина D на 25% повышает риск развития деменции.