Мужчинам объяснили причину тошноты после эякуляции

После эякуляции некоторые мужчины могут испытывать тошноту и слабость, предупредил уролог Ахмед Юсеф. Причину этого состояния врач объяснил в комментарии для издания Business Daily.

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По словам Юсефа, у мужчины может развиться аллергия на сперму. Она не угрожает жизни, обнадежил он, но может значительно ухудшать ее качество и вызвать сильный стресс. Причем у некоторых мужчин состояние оказывается настолько неприятным, что они отказываются от секса, а некоторые даже не могут ходить на работу.

Симптомы аллергии на сперму похожи на симптомы гриппа: сильная усталость, тошнота, слабость, потеря концентрации и раздражительность сразу после эякуляции.

Симптомы аллергии на сперму обычно проявляются через несколько минут после эякуляции и могут длиться от 15 минут до двух недель, продолжил врач. Он объяснил, что не существует специфического лечения этого заболевания. Пациентам лишь назначают лекарства, уменьшающие интенсивность проявления аллергию и воспаления.

В заключение Юсеф отметил, что этот вид аллергии зафиксирован у одного-трех процентов мужчин в мире. Однако количество пациентов может быть больше, так как мужчины стесняются обсуждать подобный вопрос с врачами.