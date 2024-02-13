Иммунолог высказался о возможной эпидемии вирусом Аляскапокс

Иммунолог Крючков высказался о возможной эпидемии вирусом Аляскапокс
Ранее сообщалось, что в США умер первый заразившийся вирусом Аляскапокс гражданин США.
Российский иммунолог Крючков пояснили, что этот вирус, похожий на чуму, относится к виду ортопоксвирусов. Для них характерно поражение тканей и внутренних органов.
Однако по словам Крючкова, нет никаких свидетельств передачи Аляксапокса от человека человеку.
В беседе с «Абзацем» эксперт подчеркнул, что рано рассуждать о заразности этого вируса. На сегодня мы имеем лишь смертельный случай при передаче от животного человеку.
В связи с этим прямого эпидпотенциала у вируса не просматривается.