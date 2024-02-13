В медицинских статьях описаны случаи, когда перед кровоизлиянием в мозг у человека начинался неконтролируемый и неуместный смех. Это нетипичный симптом, и всё же его стоит учитывать. На какие ещё тяжёлые болезни может указывать смех — рассказал невролог Центра молекулярной диагностики «CMD Обнинск» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин.

Болезни, на которые указывает смех

Врач назвал болезни, на которые может указывать беспричинный, неуместный или слишком частый смех.

Эпилепсия

В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Их ещё называют геластическими приступами. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга, объяснил невролог порталу «Доктор Питер».

Синдром Ангельмана

Это редкое заболевание встречается у одного из 12 000–20 000 человек. Характеризуется не только приступами внезапного смеха, но и общей задержкой психического развития. Также у больного нарушается сон, наблюдаются припадки, хаотические движения. Заболевание связано с генетической аномалией в 15-й хромосоме.

Псевдобульбарный аффект

Человек с псевдобульбарным аффектом (ПБА) может как внезапно засмеяться, так и заплакать. Повод для таких эмоций при этом может быть ничтожным. Выражение эмоций не облегчает состояние больного. И что самое главное — он не может контролировать длительность приступов.

ПБА может появиться у людей со следующими проблемами:

болезнь Паркинсона;

рассеянный склероз;

черепно-мозговая травма;

болезнь Альцгеймера;

инсульт;

опухоль головного мозга;

боковой амиотрофический склероз.

Инсульт

Неконтролируемый и беспричинный смех в очень редких случаях может быть симптом инсульта. Один из таких случаев описан французскими специалистами из Университета Руана. В их статье говорится о 57-летнем пациенте, который поступил в отделение неотложной помощи через 2 часа после внезапного онемения левой части тела (гемипареза). Этому предшествовал патологический смех. Магнитно-резонансная томография головного мозга, выполненная через 2 дня после поступления, подтвердила, что у мужчины случился инсульт.