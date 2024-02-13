Стоматолог: прикусывание губ может привести к раку

Оказывается, регулярные визиты к стоматологу помогают не только поддерживать здоровье зубов. Состояние ротовой полости может указывать на онкологическое заболевание. Врач-стоматолог Ольга Ивашенцева рассказала, какие симптомы могут указывать на рак полости рта и почему не стоит увлекаться самолечением стоматологических проблем.

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Почему появляется рак полости рта

Факторы риска:

хронические травмы, появляющиеся на одном и том же месте, например от прикусывания губ;

курение;

частое употребление очень горячих напитков или еды.

Они приводят к поражениям, из-за которых нормальные клетки со временем перерождаются в раковые, предупредила Ивашенцева.

Как стоматологи выявляют рак

Есть определённые признаки состояния ротовой полости, по которым зубной врач может заподозрить онкологию, отметила Ивашенцева.

Вот самые яркие проявления, при которых нужно срочно идти к врачу:

Язвы и эрозии на слизистой оболочке полости рта, которые долго не проходят. Чаще всего они бывают на дёснах, нёбе и в костных структурах челюсти, реже — на губах и подъязычной области.

Поражения слизистой, которые не беспокоят пациента, но и не поддаются лечению, в том числе антибактериальными препаратами.

Опасность в том, что без посторонней помощи человек не сможет вовремя их заметить из-за того, что они находятся не на виду.

Врач обязательно должен обратить внимание пациента на такие новообразования.

Чем опасно самолечение полости рта

Если вы обнаружили у себя во рту выпуклые образования, узелки или долго незаживающие язвы, нужно сразу записаться к стоматологу, посоветовала Ивашенцева в беседе с «Аргументами и фактами».

Самолечение в таких случаях недопустимо, потому что можно упустить драгоценное время.

Причём упустить в этом случае можно не только рак, но и другие опасные заболевания. Например, неприятный запах изо рта (галитоз) вкупе с сухостью и жжением во рту могут указывать на сахарный диабет.

Если стоматолог назначил лечение, а оно не помогло, тоже нужно обязательно сообщить ему об этом, заключила врач.