Первая смерть от Аляскинской оспы: где встречается вирус, чем опасен

На южном побережье Аляски зарегистрирована первая смерть от вируса Alaskapox, сообщили в департаменте здравоохранения штата. Всего на планете зафиксировано семь случаев заражения. Что это за вирус, давно ли он появился, может ли мутировать и стать опасным для человека, грозит ли человечеству новая мировая пандемия — в материале NEWS.ru.

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Что произошло с умершим от нового вируса

По информации издания Alaska Public Media, умерший мужчина жил один в лесной зоне на полуострове Кенай. Он принимал препараты для лечения онкологического заболевания, которые сильно ослабили его иммунитет.

Сам он рассказывал, что регулярно подкармливал бездомную кошку, часто контактировал с ней. А она, в свою очередь, охотилась на мелких млекопитающих и несколько раз царапала и кусала его. Ученые предполагали, что именно так он и заразился. В итоге мужчина стал первым человеком, который умер от Alaskapox. После его смерти медики проверили кошку, но ее анализы оказались чистыми.

Ранее было зафиксировано еще шесть случаев заражения людей этим вирусом. Все инфицированные живут в городе Фэрбанкс в центре Аляски. Во всех случаях вирус им передался через контакт с больными животными. Сначала люди приняли язвы на коже за укусы насекомого, но позже врачи идентифицировали их как симптомы новой болезни. Все зараженные перенесли инфекцию без осложнений и летальных исходов.

Где может существовать Alaskapox

По словам эпидемиолога Джулии Роджерс, впервые Alaskapox зафиксировали на Аляске в 2015 году. Он родственен уже известным вирусам: обыкновенной оспе, коровьей оспе и оспе обезьян. При заражении Alaskapox на коже появляются язвы, но они заживают спустя несколько недель. Другими симптомами заражения могут стать боль в суставах и мышцах и увеличение лимфатических узлов.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков рассказал NEWS.ru, что Alaskapox наверняка существовала многие сотни тысяч лет, просто сейчас появились методы обнаружения, которые позволяют выявлять такого рода инфекции.

«Таких вирусов, еще не охарактеризованных, очень много. В основном их фиксация идет тогда, когда это напрямую начинает касаться человека. Скорее всего, случаев заражения Alaskapox гораздо больше, чем семь зарегистрированных», — сказал Павел Волчков.

По его словам, вирус может существовать не только на Аляске, но и в других точках мира, например в Канаде. А еще стоит «попробовать поискать» на русском севере, отметил Волчков, ведь, судя по всему, он выживает в приполярных широтах.

Как человек может заразиться новым вирусом

Alaskapox — это вирус, который циркулирует в основном в популяциях животных. После регистрации нескольких заражений в Фэрбанксе врачи проверили мелких млекопитающих Аляски на наличие вируса и обнаружили его у красных полевок и белок. Пока ученые не знают точно, как заболевание передается от животного к человеку, но Джулия Роджерс предположила, что это происходит через прямой контакт с зараженными зверями.

Павел Волчков тоже считает, что Alaskapox не распространяется воздушно-капельным путем и заразиться им, скорее всего, можно через микроукус животного.

«Это гипотеза: когда кошка, например, съест какого-то инфицированного грызуна, она сама не заражается, но у нее на зубах могут быть остатки вирусных частиц. И при общении с человеком она может случайно прикусить его и инфицировать», — рассуждает он.

Насколько вирус Alaskapox опасен для человечества

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал NEWS.ru, что Alaskapox действительно может передаваться от животных к человеку и вызывать отдельные случаи заболевания. Но, по его словам, у здоровых людей с нормальным иммунитетом оно протекает относительно легко и не вызывает тяжелых последствий.

«В организме вырабатываются антитела, и вирус исчезает из организма переболевшего, так что долговременных последствий ожидать не приходится», — сказал Алексей Аграновский.

Павел Волчков подчеркнул, что в случае с умершим мужчиной вряд ли именно вирус стал причиной смерти. Он напомнил, что больной проходил курс интенсивной химиотерапии, а значит, принимал большое количество противоопухолевых препаратов, которые не позволяют иммунной системе полноценно защищаться от внешних угроз.

«В такой ситуации любые человеческие вирусы и бактерии могут привести ровно к такому же результату», — сказал Павел Волчков.

Может ли вирус мутировать и привести к эпидемии

Алексей Аграновский считает, что мутации поксвируса (семейство вирусов с ДНК-геномом. — NEWS.ru), к которым относится Alaskapox, накапливаются относительно медленно в сравнении с РНК-содержащими вирусами, как например: возбудители полиомиелита, ящура, коронавирусных пневмоний и других заболеваний.

«Вероятность появления более опасных штаммов поксвируса невелика, равно как и вероятность развития эпидемий. Тем не менее внимание специалистов к новым случаям вирусных инфекций вполне оправданно», — отметил Алексей Аграновский.

По его словам, эта новость «должна быть в сфере внимания специалистов, но не общества». А Павел Волчков добавил, что человек постоянно контактирует с такими еще не изученными вирусами, это «норма бытия». Что касается опасных для человека мутаций Alaskapox, то их появление, по его мнению, маловероятно.

«Вирусы мутируют, но для этого нужны „правильные“ условия. Чтобы начать адаптироваться в человеке, ему, во-первых, надо научиться преодолевать межвидовой барьер. В последнем случае кошка просто прокусила кожу и напрямую занесла вирус в кровь. Но сам вирус как таковой не проник бы в организм», — говорит Павел Волчков.

Он добавил, что, во-вторых, опасная для людей мутация может появиться, когда будет преодолен второй барьер — человек сам станет распространителем. Тогда, по его словам, вирус начнет адаптироваться, что может стать серьезной проблемой.

«Этот умерший был просто легкой мишенью для вируса. В нем, кстати, могло сгенерировать много вариантов Alaskapox, но этот человек стал тупиком, он никого не заразил», — уточнил Павел Волчков.

Поэтому Alaskapox, по его словам, остается вирусом малых грызунов, фактически он мало приспособлен для жизни в людях, от человека к человеку не передается и не причиняет при инфицировании значительного ущерба. Павел Волчков подчеркнул, что нет смысла даже создавать препараты для лечения зараженных новым вирусом. Все дело в небольшом количестве случаев и огромных финансовых издержках, уточнил он.