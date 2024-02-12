Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков
Главный внештатный специалист регионального Минздрава, врач-кардиолог Елена Куракина объяснила, что отек лица, особенно век, может быт симптомом сбоя в работе почек.
При проблемах с щитовидкой отеки вначале появляются на лице, а на поздних стадиях – на ногах, животе и пояснице. При болезнях сердца жидкость начинает застаиваться в нижних конечностях.
Чтобы избежать отеков или снизить их, врач рекомендует следовать следующим рекомендациям:
- следить за весом и избегать перееданий;
- регулярно поднимать ноги вверх, чтобы улучшить кровообращение;
- носить удобную свободную обувь по размеру и без каблуков;
- регулярно выполнять зарядку, больше ходить, заняться плаванием или ездой на велосипеде;
- на работе стараться чаще делать перерывы и разминаться;
- ограничить вредные привычки.