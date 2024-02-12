Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков

Главный внештатный специалист регионального Минздрава, врач-кардиолог Елена Куракина объяснила, что отек лица, особенно век, может быт симптомом сбоя в работе почек.

При проблемах с щитовидкой отеки вначале появляются на лице, а на поздних стадиях – на ногах, животе и пояснице. При болезнях сердца жидкость начинает застаиваться в нижних конечностях.