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Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков

Главный внештатный специалист регионального Минздрава, врач-кардиолог Елена Куракина объяснила, что отек лица, особенно век, может быт симптомом сбоя в работе почек.

Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков
© dreamstime.com

При проблемах с щитовидкой отеки вначале появляются на лице, а на поздних стадиях – на ногах, животе и пояснице. При болезнях сердца жидкость начинает застаиваться в нижних конечностях.

Чтобы избежать отеков или снизить их, врач рекомендует следовать следующим рекомендациям:

  • следить за весом и избегать перееданий;
  • регулярно поднимать ноги вверх, чтобы улучшить кровообращение;
  • носить удобную свободную обувь по размеру и без каблуков;
  • регулярно выполнять зарядку, больше ходить, заняться плаванием или ездой на велосипеде;
  • на работе стараться чаще делать перерывы и разминаться;
  • ограничить вредные привычки.
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