Профессор объяснил природу вируса Аляскапокс, от которого умер пожилой мужчина

«Существует такое семейство вирусов, так называемые поксвирусы. Это вирусы, которые вызывают оспу у разных животных. Вот в этом семействе есть группа ортопоксвирусов, которые вызывали у человека натуральную оспу. И вирус оспы человека, напомню, еще в 1977 году иллюминировали, убрали с помощью вакцинации, его больше нет», – отметил исследователь.