Профессор объяснил природу вируса Аляскапокс, от которого умер пожилой мужчина
Вирус Аляскапокс открыли в 2015 году, а в 2019-м был изучен его геном и потенциальные последствия заражения им. Природу вируса в разговоре «360» объяснил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее в США умер пожилой мужчина, причину смерти которого связывают с заражением вирусом Аляскапокс. По словам специалиста, этот человек скончался не из-за инфекции, а по каким-то другим неизвестным причинам. Альтштейн также отметил, что вирус способен вызывать заболевания у человека, но незначительные.
«Существует такое семейство вирусов, так называемые поксвирусы. Это вирусы, которые вызывают оспу у разных животных. Вот в этом семействе есть группа ортопоксвирусов, которые вызывали у человека натуральную оспу. И вирус оспы человека, напомню, еще в 1977 году иллюминировали, убрали с помощью вакцинации, его больше нет», – отметил исследователь.
Ранее в Рио-де-Жанейро объявили режим ЧС из-за лихорадки денге. Врачи зарегистрировали свыше 260 тысяч случаев заражения. Несмотря на рост заболеваемости, мэрия города готовится к ежегодному карнавалу.