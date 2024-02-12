Семь странных способов справиться с выпадением волос

С незапамятных времен проблема потери волос преследовала людей, и по сей день многие готовы прибегнуть к экстраординарным методам, чтобы ее решить.

© Super.ru

На всякий случай предупреждаем: описанные методы «лечения» с точки зрения современной науки бездоказательны и могут быть опасны для здоровья.

Голубиный помет

Известно, что Гиппократ, сам страдавший от облысения, рекомендовал для лечения средство, состоящее из голубиного помета, опиума, свеклы, хрена и специй, чтобы вылечить выпадение волос. Даже страшно представить, как оно пахло. Добились ли пациенты нужного эффекта, история умалчивает. Но сам «отец современной медицины», по всей видимости, нет. Ободок из волос на затылке и по бокам до сих пор называют венком или даже короной Гиппократа.

Острый «соус»

25 грамм сухого чили на пол-литра оливкового масла — рецепт отнюдь не кулинарный. Этим средством, выдержанным не менее 10 дней, в Сети предлагают пробуждать спящие луковицы. И, возможно, доля правды в этом есть. В статье 2003 года, опубликованной в Корейском журнале дерматологии, ученые описывают, как капсаицин (активный ингредиент перца чили) помог мышам быстрее отрастить волосы. К сожалению, полноценных исследований воздействия перца на рост волос у людей нет по сей день!

Коровья моча

В традиционной индийской медицине коровья моча, известная как гомутра, до сих пор используется для лечения широкого спектра заболеваний. Считается, что экзотическое средство эффективно и при выпадении волос. Для достижения максимального эффекта моча должна быть от коровы-девственницы, и ее следует собирать и пить до восхода солнца. Кстати, в 2009 году одна индийская компания выпустила безалкогольный напиток, содержащий 5% коровьей мочи.

Стойка на голове

Нетипичная для людей поза естественным образом приводит к увеличению притока крови к голове. Опытные йоги верят, что таким образом можно предотвратить выпадение волос. В теории это, конечно, может помочь. Но вряд ли кратковременный прилив крови к голове способен существенно изменить ситуацию с потерей густоты шевелюры.

Бычье семя

Необычный «препарат» используют в салонах США и Великобритании, где бычье семя продвигают как потенциальное лекарство для лечения выпадения волос. Якобы сперма быков стимулирует рост волос за счет высокого содержания белка. Остается только догадываться, кто придумал наносить семенную жидкость животного на голову. И если честно, не хотелось бы этого знать!

Кастрация

Хотя Гиппократу не удалось изобрести действенного средства, ученый заметил, что евнухи (кастрированные частично или полностью мужчины) никогда не теряли волосы. Это сейчас мы можем предположить, что дело в мужских гормонах, которые принимают непосредственное участие в облысении по мужскому типу. Разумеется, дело ограничилось лишь наблюдением, алопецию так, само собой, не лечили.

Животные жиры