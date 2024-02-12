Занятия бегом повышают риск невромы Мортона

юбой вид спорта, в том числе бег, помимо пользы имеет и побочные эффекты. Среди них неврома Мортена. которая внешне выглядит как плотное веретенообразное утолщение между пальцами стопы (четвертым и третьим или вторым и третьим), в области головок плюсневых костей. Появляется неврома в результате сдавливания подошвенных нервов. Они воспаляются, появляется отек, разрастается соединительная ткань. Для лечения обычно достаточно изменения образа жизни, противовоспалительных и обезболивающих. Однако иногда требуется операция, поэтому при первых признаках невромы нужно обратиться к врачу.