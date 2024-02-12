Обмороки и другие сигналы от организма, что вам пора обратиться к неврологу

Многие из нас предпочитают обращаться к врачу только в крайнем случае, тем самым мы сами провоцируем развитие опасных состояний. Мы поговорили с врачом-неврологом Виктором Абрамовым, который рассказал, в каких случаях не стоит затягивать с визитом к специалисту его специализации.

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Внезапные обмороки

Крайне опасное состояние, ваш организм прямым текстом дает вам понять, что что-то идет не так и необходим тщательный чекап. Виктор: «Если вы никогда ранее не сталкивались с обморочными состояниями, потеря сознания, не отягощенная сильным стрессом и потрясениями, должна заставить вас сразу же записаться на прием. Возможно, речь идет о развитии опасного заболевания». Специалист советует соблюдать максимальную осторожность, если обмороки повторяются регулярно — старайтесь не выходить из дома без сопровождения.

Бессонница

В большинстве случаев хроническая бессонница связана с расстройством нервной системы, здесь важно выявить основную причину. Одним из первых врачей, которых стоит посетить при лечении бессонницы — невролог. «Не нужно недооценивать отсутствие сна — если бессонницу не лечить, вы получите большое количество дополнительных расстройств — от галлюцинаций до развития параноидального состояния», — поясняет наш эксперт.

Боли в спине