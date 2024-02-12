Стало известно, как избежать сердечного приступа в знаменательные дни

Известно, что яркие события, такие как дни рождения, проведение спортивных соревнований или посещение концертов любимых артистов связаны с сильным волнением. По мнению кардиолога, многие люди не осведомлены о рисках, связанных с традициями и привычками при проведении таких мероприятий. Хорвич рассказала, что зачастую знаменательные события предполагают употребление алкогольных напитков. Приятные эмоции, ожидание и яркое чувство радости могут поспособствовать потере контроля над количеством выпитого. В совокупности с нездоровым питанием в течение дня злоупотребление алкоголем способно спровоцировать скачки давления и поспособствовать развитию аритмии.

Врач также отметила, что сильные эмоции, связанные с переживанием за успехи любимой спортивной команды, могут стать причиной сердечного приступа. Исследование немецких ученых, опубликованное в медицинском журнале Новой Англии, показало, что немцы в три раза чаще сталкивались с сердечными приступами во время матчей с участием Германии во время чемпионата мира по футболу. Кардиолог посоветовала людям не принимать огорчающие события близко к сердцу и воздерживаться от злоупотребления алкоголем и соленой пищей. Она добавила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть еще более осторожными.