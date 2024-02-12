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Врач раскрыла россиянам опасные последствия ботокса

Косметолог Татьяна Бедаева раскрыла россиянам опасные последствия ботокса. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

Врач назвала опасные последствия ботокса
© Lenta.ru

По словам врача, препарат, который устраняет возрастные изменения кожи, при неправильном использовании может привести к птозу верхнего века, утяжелению зоны лба, а также усилению мигрени. Среди прочего, упомянутая процедура может вызвать нарушение глотания, уточнила Бедаева.

При этом эксперт подчеркнула, что препараты с ботулотоксином должны быть сертифицированы. Кроме того, специалист, проводящий манипуляцию, должен иметь высшее медицинское образование и прохождение ординатуру по дерматологии и косметологии.

«От качества препарата и квалификации специалиста напрямую зависит не только эффект от процедуры, но состояние здоровья», — предупредила доктор.

В январе 41-летняя блогерша раскрыла дешевую замену ботоксу. По словам женщины, сохранять моложавый внешний вид ей помогает касторовое масло, которое она наносит на область вокруг глаз и на веки за час до сна.

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