Врач назвала опасные последствия ботокса

Косметолог Татьяна Бедаева раскрыла россиянам опасные последствия ботокса. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

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По словам врача, препарат, который устраняет возрастные изменения кожи, при неправильном использовании может привести к птозу верхнего века, утяжелению зоны лба, а также усилению мигрени. Среди прочего, упомянутая процедура может вызвать нарушение глотания, уточнила Бедаева.

При этом эксперт подчеркнула, что препараты с ботулотоксином должны быть сертифицированы. Кроме того, специалист, проводящий манипуляцию, должен иметь высшее медицинское образование и прохождение ординатуру по дерматологии и косметологии.

«От качества препарата и квалификации специалиста напрямую зависит не только эффект от процедуры, но состояние здоровья», — предупредила доктор.