Что за редкий вирус Alaskapox обнаружен в США: кто в опасности, симптомы

Риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox («Аляскапокс», AKPV, или «аляскинская оспа») на территории России исключены, заявили в Роспотребнадзоре. Что известно о данном заболевании, что говорят эксперты?

Где был зафиксирован первый случай смерти от Alaskapox

Департамент здравоохранения Аляски 9 февраля сообщил, что первый человек в истории медицины скончался от вируса Alaskapox на полуострове Кенай в США.

Представители департамента подчеркнули, что у погибшего наблюдались проблемы с иммунитетом, ослабленным после лечения онкологического заболевания. Отмечалось, что он жил один в лесной зоне и часто контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих.

Первые признаки инфекции у мужчины появились осенью прошлого года — у него подмышкой возникла большая папула (красный воспаленный бугорок, выступающий над поверхностью кожи), а также опухли лимфатические узлы. Позже папула увеличилась в размерах, а анализы показали присутствие ранее не встречавшегося штамма вируса Alaskapox. Мужчину госпитализировали, но его состояние неуклонно ухудшалось, и в конце января он умер.

Вирус Alaskapox был обнаружен на полуострове еще в 2015 году. По мнению эпидемиолога Джулии Роджерс, им в первую очередь заражаются животные, поэтому распространение среди населения является маловероятным фактом.

Что рассказали в Роспотребнадзоре про Alaskapox

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили, что риски завоза вируса Alaskapox территории на РФ исключены, поскольку специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу.

«Риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox на территории РФ исключены. Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС „Периметр“, позволяющая анализировать и выявлять граждан с инфекционными инфекционными заболеваниями, прилетевшими из стран с агрессивной эпидемиологической обстановкой», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства отметили, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека, потому что Alaskapox чаще всего встречается у мелких млекопитающих.

Что говорят вирусологи про Alaskapox, опасен ли для домашних животных

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Alaskapox не представляет большой угрозы для людей, потому что не было зафиксировано ни одного случая, когда заболевание передалось бы от человека к человеку.

«Большой опасности [вирус], по всей вероятности, не представляет. Потому что это лишь единичные случаи за много лет. Ясно, что он не очень заразен для окружающих людей, потому что эти люди заболели, они были в контакте с другими, но никто не заразился от них. Поэтому, думаю, что большого беспокойства с этим вирусом нет», — заявил специалист.

Вирусолог Виктор Ларичев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что сейчас домашним животным в России ничего не угрожает, потому что этот редкий вирус находится довольно далеко.

«Надо, чтобы этот вирус кошке тоже как-то попал. Если начать привозить кошек с Аляски, может быть, тогда и будет существовать риск. Думаю, нашим кошкам пока ничего не грозит», — сказал он.

По словам Ларичева, если говорить про опасность для людей, то в России многие привиты от оспы, а Alaskapox является оспоподобным вирусом.

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