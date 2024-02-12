Глава ВОЗ заявил о неготовности мира к новой пандемии

Уроки COVID-19 могут быть забыты, так как внимание мирового сообщества сейчас сосредоточено на других кризисах; мир не готов к новой пандемии. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он заявил, что человечество рано или поздно столкнется с новой неизвестной "болезнью X", к которой уже сейчас следует готовиться.

© unsplash

"Болезненные уроки, которые мы извлекли [из пандемии COVID-19], рискуют быть забытыми, поскольку внимание переключается на многие другие кризисы, с которыми сталкивается наш мир", - сказал Гебрейесус, предупредив, что если не усвоить эти уроки, то "в следующий раз придется дорого заплатить".

По его словам, вопрос не в том, разразится или нет новая пандемия, а в том, когда это произойдет. "При нынешнем положении дел мир по-прежнему не готов к следующей болезни X и следующей пандемии, - констатировал глава ВОЗ - Если бы это произошло завтра, то мир столкнулся бы со многими из тех же проблем, с которыми мы столкнулись в случае с COVID-19".

Генеральный директор также отметил: "[Новая пандемия] может быть вызвана вирусом гриппа, или новым коронавирусом, или новым патогеном, о котором мы еще даже не знаем, тем, что мы называем болезнью X". Гебрейесус напомнил, что термин "болезнь X" в ВОЗ впервые использовали в 2018 году для обозначения заболевания, о котором специалистам ничего не известно, но к которому можно подготовиться.

"COVID-19 был болезнью X - новым патогеном, вызывающим новое заболевание", - пояснил глава ВОЗ, выразив уверенность, что с "болезнью X, болезнью Y или болезнью Z" миру еще предстоит столкнуться.

В этой связи Гебрейесус призвал страны преодолеть разногласия, проявившиеся в ходе ведущихся в ВОЗ консультаций по поводу разработки международного соглашения о подготовке к пандемиям. Предполагалось, что оно должно быть представлено на утверждение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2024 года. Однако завершению работы над документом препятствуют разногласия, связанные, в частности, с опасениями, что участникам договора придется уступить часть своего суверенитета ВОЗ при принятии решений, касающихся борьбы с пандемиями. Генеральный директор назвал подобные утверждения необоснованными.