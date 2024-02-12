Врачи назвали опасные методы самолечения

Также люди пытаются избавиться от насморка соком чеснока, редьки или репчатого лука. В итоге слизистой носа грозит ожог. Дополнительно медики не советуют лечить гайморит горячим яйцом или картофелем. Обычно их прикладывают к щекам. Эксперты напомнили, что не стоит полоскать рот раствором хозяйственного мыла, вставлять листья герани в уши или заливать их соком подорожника. Бородавки не рекомендуют убирать чистотелом. Он вызовет ожог. "Время Н" цитирует пресс-секретаря ННГУ Алексея Никонова: - Ощущение, что в такие моменты люди проверяют себя на выживаемость. Жаль, что все это до сих пор происходит в эпоху "цифры" и тончайших эндоскопических операций.