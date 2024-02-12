Вирусолог назвал причины участившихся вспышек кори

Вирус кори — самый заразный, один носитель, по среднестатистическим данным, заражает 19 человек, сообщил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины участившихся в России вспышек кори.

Корь — самое заразное заболевание. Оно пользуется любой возможностью вылезти откуда-нибудь и пролезть в любую щелочку, а щелочки эти появляются из-за увеличения прослойки невакцинированного и непереболевшего населения Александр Чепурнов вирусолог

Зазоры, которыми пользуется вирус кори, возникают из-за появления большого количества антипрививочников, убежден Чепурнов. А также родителей, которые выводят своих детей из-под вакцинации под предлогом плохого здоровья, рассчитывая на коллективный иммунитет в группе детского сада или школьном классе.

«Даже при наличии группового иммунитета вакцинированных детей в коллективе шансы заболеть уменьшаются, но они не нулевые», — отметил вирусолог.

Еще одной причиной распространения заболевания, по словам собеседника «Ленты.ру», является миграция. «Вместе с работниками приезжают их семьи, в основном из южных республик, где с вакцинацией дело обстоит, вообще говоря, нулевым образом. Такие дети тоже попадают в сложившиеся детские коллективы, ну и создают раздолье для проникновения вируса», — пояснил он.

Вспышку кори зафиксировали в Курской области. 18 случаев заражения выявлено среди членов религиозной общины, которые не были привиты. Среди заболевших есть дети. Об инфицировании сообщил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. Его слова приводит ГТРК «Курск».