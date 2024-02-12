Невролог объяснил, когда смех может оказаться симптомом тяжелой болезни

Смех в некоторых случаях может оказаться признаком серьезного заболевания. В частности, приступы непроизвольного смеха могут сопровождать эпилепсию или быть предвестником инсульта, рассказал врач-невролог Сергей Оськин.

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В случае с эпилепсией, как объясняет Оськин, речь идет о геластических приступах - редких эпилептических проявлениях, характеризующихся смехом или улыбкой. Основная причина здесь кроется в развитии гипоталамической гамартомы (опухоли) или очаговой локализации эпилептогенной зоны области передней поясной коры, лобной и височной долей, пояснил невролог порталу "Доктор Питер".

Кроме того, по словам Оськина, в медицинских статьях было описано несколько эпизодов патологического смеха, предшествовавшего развитию транзиторной ишемической атаки или инсульта.

Еще одно редкое нейрогенетическое заболевание, которое также может сопровождаться приступами непроизвольного смеха, - синдром Ангельмана.

Как поясняет Оськин, эта болезнь характеризуется микроцефалией, выраженным интеллектуальным дефицитом, нарушением речи, эпилепсией, атаксическими движениями, высовыванием языка, пароксизмами смеха, нарушением режима сна и гиперактивностью. Синдром Ангельмана возникает в результате повреждения генов и бывает у одного из 12-20 тысяч человек.

Неконтролируемым плачем или смехом, которые могут не соответствовать обстановке и ситуации, характеризуется и псевдобульбарный аффект (ПБА). Человек не способен контролировать продолжительность и тяжесть таких приступов.

По данным невролога, ПБА может развиться при болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, болезни Альцгеймера, инсульте, опухоли головного мозга, боковом амиотрофическом склерозе.

В том же списке синдром Туретта. Пациенты, имеющие это заболевание, могут демонстрировать социально неприемлемое поведение, у них может возникать патологический смех - максимально неуместный и эпизодический.