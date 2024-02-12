Так ли безобидна обычная изжога? Вот 3 признака того, что вам нужно обратиться к врачу

Изжога — это неприятное чувство жжения в груди, вызванное попаданием желудочной кислоты в горло. В большинстве случаев этот неприятный симптом усугубляется после употребления жирной или острой пищи, но иногда это может быть признаком болезни, говорит Мими МакКорд, основатель и председатель благотворительной организации Heartburn Cancer UK.

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Люди не всегда осознают это, но не всякая изжога безвредна. Хотя они продолжают лечить симптомы, основная причина может их убить.

Так, частая изжога может быть признаком рака пищевода, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, язвы желудка и сердечного приступа.