Врач назвала пять причин, приводящих к появлению эпилепсии после 60 лет

«Самое интересное тут то, что сам возраст может быть причиной развития эпилепсии. Пожилой человек может с удивлением сказать: «У меня нет никаких повреждений на снимке головного мозга. Откуда у меня эпилепсия?» Тогда мы отвечаем, что именно фактор возраста является причиной диагноза. Существует такое понятие, как накопленное повреждение. Человек когда-то перенес воспаление или получил травму, даже легкую, где-то он несколько лет пил, где-то случился микроинсульт. То есть его мозг испытывал страдания в течение жизни от тех или иных факторов, поэтому уже в пожилом возрасте может начаться эпилепсия», — отметила Воронкова.