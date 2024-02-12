В Магадане зарегистрированы первые случаи заболевания парвовирусной инфекцией
Областной Центр охраны материнства и детства сообщил о первых случаях парвовирусной инфекции среди детей в Магадане. Как отмечают эксперты, подъем заболеваемости парвовирусом чаще всего фиксируется в зимне-весенний период и носит циклический характер, повторяясь через каждые 3–6 лет.
Болезнь характеризуется появлением мелких красных пятен на лице, которые в дальнейшем сливаются и образуют яркую эритему на щеках. Часто высыпания зудят, но проходят через 10 дней.
Особую опасность болезнь представляет для беременных женщин, поскольку может вызвать патологии развития плода и осложнения беременности.
Чтобы не заразиться, местным жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики — чаще проветривать помещения, мыть руки с мылом, избегать массового скопления людей.
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