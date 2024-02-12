Врач рассказал, как не заболеть в период оттепели

«Но в морозную погоду они замерзают в воздухе. Таким образом, распространение болезни значительно замедляется. Заразиться в такую погоду можно только при очень длительном контакте с заболевшим в помещении. Так что если даже на улице кто-то возле вас чихнул, риск заражения минимален», — сказал врач.

В теплую погоду взвесь из вирусов и микроорганизмов длительное время остается летать в воздухе, и ее легко «поймать» при вдыхании. Еще одна причина — в морозы люди меньше выходят из дома, реже ходят в гости и в общественные места. В итоге число контактов уменьшается. К тому же, едва потеплеет, и многие люди забывают про шапки, шарфы и теплые шубы. Из-за этого в оттепель риск переохладиться выше, чем в холодную погоду, подытожил врач.