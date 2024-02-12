Роспотребнадзор: риски завоза вируса Alaskapox в РФ исключены

Риски завоза в Россию вируса Alaskapox (AKPV) исключены, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее на полуострове Кенай в США был зарегистрирован первый случай смерти человека от нового вируса.

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"Информация по данному случаю требует дополнительной проверки и подтверждения. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что количество выезжающих с континента минимальное, тем не менее специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу.

Уточняется, что для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Известно, что умерший от AKPV мужчина с страдал также онкозаболеванием. Американец проживал в лесной зоне и ни с кем не контактировал, кроме кошки. Специалисты позже проверили ее на наличие нового вируса, но тест оказался отрицательным.