Мушки перед глазами оказались симптомом опасной болезни

Мушки и яркие вспышки перед глазами могут говорить о развитии опасной болезни, рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ярослав Байбородов. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он сообщил, симптомом какого состояния оказались эти признаки.

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По словам Байбородова, большое количество мушек перед глазами и яркие вспышки могут свидетельствовать о начале отслоения сетчатки глаза.

«В этот момент стекловидное тело начинает дергать за сетчатку, и важно сразу обратиться к офтальмологу. Лазерный хирург может найти зоны дистрофии и вовремя сделать лазеркоагуляцию», — назвал врач способ остановить дегенеративный процесс.