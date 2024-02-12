Ученые установили, что вейпинг способствует развитию множества заболеваний легких

По информации Павловой, если бросить курить до 40 лет, то в теории можно прожить так же долго, как и люди, которые никогда не курили. Уже через 10 лет после избавления от зависимости организм восстанавливается почти полностью. Однако если продолжить курить после 40, то можно сократить 12–13 лет жизни.