Ученые установили, что вейпинг способствует развитию множества заболеваний легких
Новый метаанализ подтвердил, что длительное использование электронных сигарет наносит серьезный вред организму. Доктор Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала, какие заболевания могут развиться.
«Хроническая обструктивная болезнь легких. Проявляется одышкой и снижением функции легких. Астма. Вейпинг может ухудшить симптомы и спровоцировать приступы. EVALI - повреждение легких, связанное с курением электронных сигарет», – отметила врач.
Помимо этого, в списке числятся еще десятки заболеваний. Воздействие вредных токсинов от вейпов на организм значительно меньше, если сравнивать с воздействием сигарет.
По информации Павловой, если бросить курить до 40 лет, то в теории можно прожить так же долго, как и люди, которые никогда не курили. Уже через 10 лет после избавления от зависимости организм восстанавливается почти полностью. Однако если продолжить курить после 40, то можно сократить 12–13 лет жизни.